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6'lı masa yine karıştı! Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysa: Aday 6'lı masadan çıkmalı

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Giriş: 12.08.2022 16:19
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylık için adı geçen belediye başkanlarına kapıyı kapatmış, görevlerine devam edeceklerini söylemişti. İttifak ortağı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise ''neden olmasın?'' mesajı verdi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da, adayın 6'lı masadaki liderlerden biri olması gerektiğini dile getirdi.
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