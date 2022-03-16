16 Mart 2022, Çarşamba
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3600 ek göstergede ikinci toplantı bugün | Başkent Ankara'nın gündeminde ne var?
Başkan Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne katılacak. Başkan Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı resmi törenle karşılayacak. Çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek. Akaryakıt sektörü EPDK ile bir araya gelecek. 3600 ek göstergede ikinci toplantı bugün. A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi detayları aktardı.