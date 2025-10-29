29 Ekim’de hangi yollar trafiğe kapalı? Detaylar A Haber’de

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim'de İstanbul'da yapılacak kutlamalar nedeniyle geniş kapsamlı trafik önlemleri alındı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Vatan Caddesi'ndeki resmi törenler dolayısıyla Adnan Menderes Bulvarı ve çevresindeki bağlantı yolları sabah 05:45'ten itibaren tören sonuna kadar kapalı kalacak. İşte İstanbulluların bilmesi gereken kapalı yollar ve alternatifleri…

