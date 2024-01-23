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21 yıl sonra Türkiye'ye döndü! NASA'da çalışan astrofizikçi Umut Yıldız Türkiye için çalışacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.01.2024 15:56
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'da çalışan Türk bilim adamı astrofizikçi Umut Yıldız, 21 yıl sonra Türkiye'ye döndü. Umut Yıldız A Haber muhabiri Mert Hacıailoğlu’na özel açıklamalarda bulundu.
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