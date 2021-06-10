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20 ton altın müjdesi! TMSF Başkanı Muhiddin Gülal’dan A Haber’e özel açıklamalar
Ekonomide Karadeniz’de bulunan doğalgazın müjdesinin ardından bir olumlu haber de altın aramalarından geldi. Ağrı'da piyasa değeri 1 milyar 200 milyon doları bulan 20 ton altın rezervi tespit edildi. Gelişmeleri A Haber’e özel açıklamalarda bulunan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal değerlendirdi.