20 ton altın müjdesi! TMSF Başkanı Muhiddin Gülal’dan A Haber’e özel açıklamalar

Ekonomide Karadeniz’de bulunan doğalgazın müjdesinin ardından bir olumlu haber de altın aramalarından geldi. Ağrı'da piyasa değeri 1 milyar 200 milyon doları bulan 20 ton altın rezervi tespit edildi. Gelişmeleri A Haber’e özel açıklamalarda bulunan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal değerlendirdi.

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