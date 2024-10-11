2 ay sonra Biden ile Netanyahu arasında İran'a 'misilleme' teması! Saldırı an meselesi mi?

İsrail, Gazze'den sonra Lübnan'a da saldırı düzenlerken; İran'ın kendisini hedef alan füzeli saldırısına da yanıt vereceğini açıkladı. Dünya İsrail'in bölgede yapacağı misillemeye kilitlenirken; ABD Başkanı Biden ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasında bir görüşme gerçekleşti. İsrail'in dünyayı ateşe atan hamleleri görüşmede konuşulurken, A Haber canlı yayınına bağlanan AA Amerika Müdürü Can Hasasu görüşmenin şifrelerini ve bölgede son yaşananları değerlendirdi.

İsrail'in Orta Doğu'daki saldırıları sürerken, dünya İran'a yapılacak misillemeye kilitlendi. İsrail'in İran'a ne yönde saldıracağı ile ilgili soru işaretleri sürerken, A Haber canlı yayınına katılan AA Amerika Müdürü Can Hasasu Biden ile Netanyahu arasında yapılan görüşmenin detaylarını aktardı.

"NETANYAHU KABİNESİ İRAN'A SALDIRI İSTİYOR"

Can Hasasu: İsrail kararlılıktan öte, İsrail kabinesinde çok ciddi bir talep var bunun bir fırsat olduğunu düşünenler var. Dolayısıyla da İsrail'in bu durumda kendilerine göre bir karşılık verme hakları da varken bunu değerlendirmesi gerektiğini söyleyen İsrailli siyasetçiler özellikle sağ cenahın çok büyük bir şekilde domine ettiği İsrail hükümetinde Netanyahu kabinesinde böyle talepler var.

İsrail bunu daha önce 1981 Saddam Hüseyin'in döneminde aslında Fransızların Irak için inşa ettiği nükleer reaktörü vurarak yapmışlardı. Daha sonra 2007'de Suriye'deki birtakım nükleer tesis altyapılarını hedef almıştı İsrail. Bu sefer aynı şekilde İran'a ait petrol ve nükleer tesislerin hedef alınması yönünde talepler, sesler yükseliyor İsrail kabinesinden.

İSRAİL'İN OLASI İRAN SALDIRISINA ABD NE TEPKİ VERECEK?

Ancak Biden yönetiminin, en son istediği konulardan bir tanesi. Gerçi bugüne kadar 'Biden ne istedi de yerine getirildi' diyeceksiniz. Pratikte öyle bir durumumuz da var ancak Biden yönetimi bu konuda oldukça endişeli. İsrail'in burada nükleer tesisleri ve özellikle petrol tesislerini hedef almasının hem ABD'de seçim öncesinde, -Biden yönetimi seçim öncesinde iyi bir ekonomik tablo vermek istiyor. Seçmene ekonomiyi çok iyi yürütüyoruz, petrol fiyatları bakınız Covid'den bu yana düşüşe geçti- böylesine bir kriz Biden yönetimini çok zor durumda bırakacak; tıpkı bugüne kadar çok zor durumda kaldığı gibi.

Zaten Biden yönetimi de Filistin konusunda, Gazze'deki kriz konusunda oradaki sivil kayıplarla ilgili bir adım atamamışken; şimdi Lübnan'da sınırlı operasyon yapılıyor diyerek hem Beyaz Saray, hem ABD Dışişleri hem de Pentagon; İsrail'in oradaki askeri harekatlarına sessiz kalıyor.

ABD'DE GAZZE VE LÜBNAN GÜNDEMİ

ABD'de seçmenin gündemindeki en son madde belki de Gazze ve Lübnan meselesi. İsrail-Lübnan sınırındaki gerilim, savaşın büyümesi, dediğim gibi İran'daki petrol kaynaklarının ve nükleer tesislerin vurulması durumunda; uluslararası piyasalardaki çalkantıyla belki ABD seçmenlerini ilgilendiren olumsuzluklar yaratacağı için etkili olabilir. Onun dışında ABD'lilerin gündeminde bu konu yok bile. Ancak ufak bir ayrıntı var. Bu ayrıntı da biz başından beri haberlerimizde ve yayınlarımızda dile getiriyoruz. ABD'de Orta Doğu kökenli bir nüfus var. Amerikan Demokrat Parti içerisinde bir kesim var. Bunlar Biden yönetiminin hem Gazze politikalarına karşı çıktılar, şimdi de Lübnan-İsrail geriliminde Amerika'nın pasif tavrını eleştiriyorlar.