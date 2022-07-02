02 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 18-25 yaş arası gençlere "Müzekart" müjdesi! Gençlik ve Spor Bakanlığı ücretsiz dağıtacak

18-25 yaş arası gençlere "Müzekart" müjdesi! Gençlik ve Spor Bakanlığı ücretsiz dağıtacak

AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.07.2022 10:15
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığı, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz Müzekart GNS dağıtacak. Hediye kartlar, 'gencnesever.com' sitesinden alınabilecek." müjdesini verdi. İşte ücretsiz dağıtacak Müzekartlarla ilgili detaylar ve başvuru sayfası...
Başkan Erdoğan’ın uyarısı dünya basınında!
Başkan Erdoğan'ın uyarısı dünya basınında!
18-25 yaş arası gençlere Müzekart müjdesi
18-25 yaş arası gençlere "Müzekart" müjdesi
Haliç’te metrobüs yangını!
Haliç'te metrobüs yangını!
Pençe-Kilit’ten acı haber!
Pençe-Kilit'ten acı haber!
Muhalefet karalama yolunu seçti!
Muhalefet karalama yolunu seçti!
A Haber İstanbul’da Kurban pazarında!
A Haber İstanbul’da Kurban pazarında!
Kesici 128 milyar dolar kaybolmaz demişti!
Kesici "128 milyar dolar kaybolmaz" demişti!
CHP, Berat Albayrak’a tazminat ödeyecek
CHP, Berat Albayrak'a tazminat ödeyecek
İşte ara zamla birlikte yeni asgari ücrette son rakamlar! SON DAKİKA: Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem açıkladı
İşte ara zamla birlikte yeni asgari ücrette son rakamlar! SON DAKİKA: Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem açıkladı
Yeni asgari ücret açıklandı
Yeni asgari ücret açıklandı
Emtia fiyatları çakıldı!
Emtia fiyatları çakıldı!
F-16’ların özellikleri neler?
F-16'ların özellikleri neler?
Daha Fazla Video Göster