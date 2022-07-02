02 Temmuz 2022, Cumartesi
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18-25 yaş arası gençlere "Müzekart" müjdesi! Gençlik ve Spor Bakanlığı ücretsiz dağıtacak
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığı, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz Müzekart GNS dağıtacak. Hediye kartlar, 'gencnesever.com' sitesinden alınabilecek." müjdesini verdi. İşte ücretsiz dağıtacak Müzekartlarla ilgili detaylar ve başvuru sayfası...