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03.11.2019

17 yılda AK Parti'de hangi dönüm noktaları aşıldı | Ankara Milletvekili Mücahit Arslan anlattı

3 Kasım 2002 yılında Türkiye'nin yeni umudu olarak siyaset sahnesine çıkan AK Parti geçen 17 yıl içerisinde hangi dönüm noktaları aşıldı? Partide ne gibi zorluklar yaşandı? 17 yılda Türkiye'de neler değişti? AK Parti Ankara Milletvekili Mücahit Arslan A Haber canlı yayında bu soruları yanıtladı. Arslan, A Haber Ankara Temsilci Fatih Atik'in canlı yayında "Medyada gizemli bir kişi olarak isminiz geçiyor? Başkan Erdoğan'a bu kadar yakın olmak kolay mı, zor mu? sorusuna yanıt verdi. "Çok şeffaf ve net birisiyim, medyada pek gözükmediğimden dolayı bir gizem atfediyorlar. Lidere yakın olmanın zor olduğunu söylüyorlar, Lider Tayyip Erdoğan olunca bu zorluk gözükmüyor. 25 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızı tanırım hiçbir zorluğunu görmedim. Sadece ben değil, benim tanıdığım herkes rahat konuşur." ifadelerini kullandı.

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