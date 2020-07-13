15 Temmuz gecesi Marmaris'te neler yaşandı? FETÖ'cülerle çatışan polis memuru anlattı

15 Temmuz 2016'da FETÖ'cü hainlerin başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminde en önemli noktalardan biri de Muğla'nın Marmaris ilçesiydi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu konut, hainlerin hedefindeydi. Peki o gece neler yaşandı? A Haber muhabiri Vural Efecik, o gece FETÖ'cülerle çatışan emekli polis memuru Metin Gündüz ile konuştu. Emekli polis memuru Gündüz o gece yaşananları canlı yayında anlattı.