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15 Temmuz gecesi Marmaris'te neler yaşandı? FETÖ'cülerle çatışan polis memuru anlattı

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Giriş: 13.07.2020 21:01
Güncelleme:13.07.2020 21:14
15 Temmuz 2016'da FETÖ'cü hainlerin başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminde en önemli noktalardan biri de Muğla'nın Marmaris ilçesiydi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu konut, hainlerin hedefindeydi. Peki o gece neler yaşandı? A Haber muhabiri Vural Efecik, o gece FETÖ'cülerle çatışan emekli polis memuru Metin Gündüz ile konuştu. Emekli polis memuru Gündüz o gece yaşananları canlı yayında anlattı.
FETÖ'cülerle çatışan polis memuru o geceyi anlattı
FETÖ'cülerle çatışan polis memuru o geceyi anlattı
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