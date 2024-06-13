125 metrelik gökdelene ekipmansız tırmandı! Kurtarma ekipleri son verdi…

Polonyalı bir dağcı Arjantin'de tehlikeli bir denememeye imza attı. Herhangi bir koruma olmadan 30 katlı binaya tırmanmaya başladı. Araya giren arama kurtarma ekipleri ise dağcıyı yarı yolda durdurarak bu denemeye son verdi.

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