09 Ocak 2024, Salı
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▶️ Togg'un yeni 'SEDAN' modeli görücüye çıktı! İşte T10F I VİDEO
Son dakika haberleri... Türkiye'nin yerli otomobili Togg için tarihi bir gün daha! ABD'nin Las Vegas eyaletinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2024'te Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli T10F fastback modeli görücüye çıktı. İşte nefes kesen yeni modelden ilk görüntüler...