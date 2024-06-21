Vergiden kaçana radikal önlem! Vergi adaletsizliğinde tarihi adım geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı vergide adaleti sağlamak için hazırladığı reform paketinde sona geldi. Vergiden kaçınmaya karşı 'asgari vergi' hamlesi geliyor. Yeni düzenleme ile zarar ettiğini belirten, gelirini düşük gösteren veya istisnalardan yararlananlara karşı artık ciro ve gelir tablosu üzerinden asgari bir vergi gelecek.

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