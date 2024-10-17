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Merkez bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu! Borsa günü nasıl kapattı?

Merkez bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu! Borsa günü nasıl kapattı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.10.2024 20:13
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu. Peki faiz kararı piyasaları nasıl etkiledi? Borsa günü nasıl kapattı? Ekonomist Abdulkadir Develi A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.
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