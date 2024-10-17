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Elden kira ödeme dönemi sona erdi! Hem kiracıya hem ev sahibine ceza

Elden kira ödeme dönemi sona erdi! Hem kiracıya hem ev sahibine ceza

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.10.2024 15:17
Kira ödemelerini elden yapanlara ceza artırımı getiren tebliğ yürürlüğe girdi. Buna göre tüm kira ödemeleri banka veya PTT üzerinden yapılacak. Elden kira ödemelerinde hem kiracıya hem de ev sahibine ceza kesilecek.
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