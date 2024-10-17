Asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları

Milyonlarca çalışan asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Yıl sonu yaklaşırken asgari ücrete yapılacak zam konusunda beklentiler şekillenmeye başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını aralık ayı başında yapacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

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