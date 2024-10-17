17 Ekim 2024, Perşembe
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Asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
Milyonlarca çalışan asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Yıl sonu yaklaşırken asgari ücrete yapılacak zam konusunda beklentiler şekillenmeye başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını aralık ayı başında yapacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.