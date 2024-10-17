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Bakan Şimşek: Enflasyona karşı sağlam adımlar attık

Bakan Şimşek: Enflasyona karşı sağlam adımlar attık

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.10.2024 09:37
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun düşürülmesi konusunda sağlam adımlar attıklarını söyledi. Yılbaşından sonra faizlerin düşmesiyle ekonomide yaşanan olumlu gelişmelerin hissedilmeye başlanacağını dile getirdi. Bakan Şimşek görüşmeleri ertelenen Savunma Sanayii Destek Fonu’na katkı öngören düzenlemenin ise vergi olmadığının iyi anlatılması gerektiğini vurguladı.
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