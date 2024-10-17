17 Ekim 2024, Perşembe
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Bakan Şimşek: Enflasyona karşı sağlam adımlar attık
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun düşürülmesi konusunda sağlam adımlar attıklarını söyledi. Yılbaşından sonra faizlerin düşmesiyle ekonomide yaşanan olumlu gelişmelerin hissedilmeye başlanacağını dile getirdi. Bakan Şimşek görüşmeleri ertelenen Savunma Sanayii Destek Fonu’na katkı öngören düzenlemenin ise vergi olmadığının iyi anlatılması gerektiğini vurguladı.