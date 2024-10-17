Merkez Bankası faiz kararını değiştirecek mi?

Bugün piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası’nın faiz kararında. Piyasalara nasıl yansıyacak? Beklentiler neler? Para Piyasaları Uzmanı Nasri Amcalar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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