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Merkez Bankası faiz kararını değiştirecek mi?

Merkez Bankası faiz kararını değiştirecek mi?

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.10.2024 12:19
Bugün piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası’nın faiz kararında. Piyasalara nasıl yansıyacak? Beklentiler neler? Para Piyasaları Uzmanı Nasri Amcalar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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