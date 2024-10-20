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Sivas’ta hububat sezonu rekorla kapandı

Sivas’ta hububat sezonu rekorla kapandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.10.2024 11:58
Sivas, hububatta rekordan rekora koştu. Tarım sektörü açısından verimli bir dönem geride bırakılarak sezonda sona gelindi.
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