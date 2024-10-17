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A Haber’den şehrin ekonomisi etkinliği!

A Haber’den şehrin ekonomisi etkinliği! "Şehrin Ekonomisi"nde 2'nci durak Mersin

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.10.2024 17:48
A Haber şehirlerin ekonomi nabızlarını bundan böyle yerinde tutuyor. A Haber'in öncülüğünde gerçekleştirilen "şehrin ekonomisi" etkinliğinin ikincisi Mersin’de yapıldı. Şehrin önde gelenleri, üreticiler, iş insanları ile çalışanlar bir araya geldi ve mersin ekonomisi masaya yatırıldı, kente yapılabilecek projeler konuşuldu.
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A Haber’den şehrin ekonomisi etkinliği!
A Haber’den şehrin ekonomisi etkinliği!
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