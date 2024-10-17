Aynı ürün farklı fiyat! Sözde indirim kandırmacısı

Sadece ürünlerdeki hile değil etiketler de uzun zamandır mercek altında. Ciddi para cezaları da uygulandı. İndirim oyunu var bir de. Gerçek anlamda uygulayanlar da var tabi. Ama sadece aldatmaca olarak kullanalar da var hala ne yazık ki. A Haber ekipleri sahadaydı ve birkaç marketi dolaştılar. Bakın nasıl bir izlenim edindiler.

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