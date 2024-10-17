17 Ekim 2024, Perşembe
A HABER VİDEO
Haberler Ekonomi Videoları
Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor

Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.10.2024 10:04
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MB faiz kararı açıklanıyor
MB faiz kararı açıklanıyor
Enflasyona karşı sağlam adımlar attık
"Enflasyona karşı sağlam adımlar attık"
Bindirimli indirim! Vatandaş isyan etti
Bindirimli indirim! Vatandaş isyan etti
Emeklilikte yeni sistem!
Emeklilikte yeni sistem!
Kart limiti 200 bin TL mi olacak?
Kart limiti 200 bin TL mi olacak?
750 lira vergi ne zaman alınacak?
750 lira vergi ne zaman alınacak?
İşte altın fiyatlarında son durum
İşte altın fiyatlarında son durum
Emeklinin ocak zammı ne olacak?
Emeklinin ocak zammı ne olacak?
Karttan savunma payı nasıl alınacak?
Karttan savunma payı nasıl alınacak?
Savunmaya dev kaynak!
Savunmaya dev kaynak!
Bakan Işıkhan: Asgari ücret süreci Aralık ayında başlayacak!
Bakan Işıkhan: Asgari ücret süreci Aralık ayında başlayacak!
Emeklilik sistemi kökten değişiyor mu?
Emeklilik sistemi kökten değişiyor mu?
Daha Fazla Video Göster