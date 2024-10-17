Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit tuttu! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu. Stratejist Cüneyt Paksoy ve A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, A Haber canlı yayınında kararı değerlendirdi.

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