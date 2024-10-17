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Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit tuttu! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit tuttu! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.10.2024 14:24
Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu. Stratejist Cüneyt Paksoy ve A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, A Haber canlı yayınında kararı değerlendirdi.
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