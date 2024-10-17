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İslam Memiş A Haber'de değerlendirdi: Yeni rekor denemeleri bekliyoruz

İslam Memiş A Haber'de değerlendirdi: Yeni rekor denemeleri bekliyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.10.2024 13:36
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. A Haber’e konuşan Finans Analisti İslam Memiş “Piyasaların genel kanısı ve beklentisi faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde. Merkez Bankası faiz indirimlerine ne zaman başlayacak? Bu soru piyasalarda biraz daha fazla konuşulmaya başlayacak. Yakından takip edeceğimiz veya metinden alacağımız cevaplar çok önemli olacaktır. Piyasaya etkisini yakından takip edeceğiz. Sürpriz yapıp faiz indirirse döviz kurlarında biraz yükseliş olabilir. Ancak piyasaların beklentisi doğrultusunda bir değişikliğe gitmezse piyasalarda bir etkileşim beklemiyoruz. İyimser bir beklenti korunmaya devam eder.” ifadelerini kullandı.
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