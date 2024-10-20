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Fiş almayan ve vermeyenler dikkat!

Fiş almayan ve vermeyenler dikkat!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.10.2024 10:28
Fiş alıp vermeyene artırımlı cezalar geliyor. Fiş, fatura gibi belgelerin 1 yıl içerisinde verilmemesi durumunda alıcıya ve satıcıya her bir tespit için artırımlı vergi cezaları uygulanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan vergi usul kanunu genel tebliği yürürlüğe girdi. İşte detaylar...
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