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Ünlü tatil merkezi Çeşme'ye bayram piyangosu

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 15.06.2024 10:18
Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ünlü tatil merkezi İzmir'in Çeşme ilçesine 1 milyonu aşkın bir tatilci beklenirken, yüzde 80'e yaklaşan otel rezervasyonlarının bayramda yüzde 100'ü bulması bekleniyor. Turizmciler tüm hazırlıklarını tamamlarken, Çeşme'de tatil yapmak için günlük 3 bin lira ile 25 bin TL'nin gözden çıkarılması gerekiyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatili başlarken, bayramda Çeşme ilçesi yine tatilcilerin gözdesi olacak. Ünlü tatil merkezinde tüm hazırlıklar tamamlanırken, tatilciler yavaş yavaş konaklayacakları otellere yerleşiyor.
Ünlü tatil merkezi Çeşme’ye bayram piyangosu
Ünlü tatil merkezi Çeşme'ye bayram piyangosu
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