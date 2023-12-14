Türkiye'nin en büyük bor tesisi! A Haber Emet Bor Tesisi'ni görüntüledi

Kütahya'da yıllık 5 bin ton kapasiteli Türkiye'nin en büyük bor tesisininde çalışmalar devam ediyor. Emet'teki tesis dünya bor rezervinin yüzde 40'ını karşılıyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun o noktadan son durumu aktardı.

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