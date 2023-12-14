14 Aralık 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Türkiye'nin en büyük bor tesisi! A Haber Emet Bor Tesisi'ni görüntüledi

Türkiye'nin en büyük bor tesisi! A Haber Emet Bor Tesisi'ni görüntüledi

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.12.2023 12:56
Kütahya'da yıllık 5 bin ton kapasiteli Türkiye'nin en büyük bor tesisininde çalışmalar devam ediyor. Emet'teki tesis dünya bor rezervinin yüzde 40'ını karşılıyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun o noktadan son durumu aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Haber görüntüledi! Türkiye’nin en büyük...
A Haber görüntüledi! Türkiye'nin en büyük...
Düğünü ve altın borcu olanlar dikkat!
Düğünü ve altın borcu olanlar dikkat!
Milyonlara kazanç takvimi
Milyonlara kazanç takvimi
Altın fiyatları tırmanışa geçti
Altın fiyatları tırmanışa geçti
Trafik sigortası poliçe limiti arttı
Trafik sigortası poliçe limiti arttı
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücrette 3 farklı formül
Asgari ücrette 3 farklı formül
İşte en çok işçi aranan meslekler
İşte en çok işçi aranan meslekler
Emeklilikte tarih öne çekilebilir mi?
Emeklilikte tarih öne çekilebilir mi?
Kira fiyatlarındaki düşüş sürer mi?
Kira fiyatlarındaki düşüş sürer mi?
Altın fiyatları için kritik gün!
Altın fiyatları için kritik gün!
2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Daha Fazla Video Göster