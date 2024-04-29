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IBAN ile vergi kaçırana sıkı takip! 50 ilde 1000 müfettişle vergi denetimi

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.04.2024 09:21
Hazine ve Maliye Bakanlığı orta ve büyük mükelleflerle ilgili ayrıntılı vergi incelemesi için harekete geçti. Denetim için çok sayıda sektör belirlendi. Kırmızı et piyasasından, kripto para borsasına, tekstilden ulaştırma sektörüne kadar birçok alan yakın takibe alınacak.
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