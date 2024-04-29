29 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Milli Gurur Koca Yusuf Gabar’da keşifte! Yerli petrole yerli kule: Koca Yusuf

Milli Gurur Koca Yusuf Gabar’da keşifte! Yerli petrole yerli kule: Koca Yusuf

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.04.2024 09:28
Son dakika haberleri... Koca Yusuf yerli sondaj kulesi Gabar'da petrol aramaya başladı. Müjdeli haberi Enerji ve Tabii Baynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar paylaştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Koca Yusuf Gabar’da keşifte!
Koca Yusuf Gabar’da keşifte!
IBAN ile vergi kaçırana sıkı takip
IBAN ile vergi kaçırana sıkı takip
İstanbul Havalimanı zirveyi koruyor
İstanbul Havalimanı zirveyi koruyor
İhracat kısıtlaması fiyatları düşürür mü?
İhracat kısıtlaması fiyatları düşürür mü?
Kamuda tasarruf nasıl olacak?
Kamuda tasarruf nasıl olacak?
Kamuda tasarruf dönemi başlıyor!
Kamuda tasarruf dönemi başlıyor!
Tavuğa ihracat kısıtlaması mı geliyor?
Tavuğa ihracat kısıtlaması mı geliyor?
Tahliye taahhüdü hangi şartlarda geçerli?
Tahliye taahhüdü hangi şartlarda geçerli?
Kuru otlar geçim kaynağı oldu!
Kuru otlar geçim kaynağı oldu!
Trabzon’a dev gemiyle Rus turist akını!
Trabzon'a dev gemiyle Rus turist akını!
Gram altın için alım fırsatı! Rakam verdi
Gram altın için alım fırsatı! Rakam verdi
Fırsatçılara geçit yok!
Fırsatçılara geçit yok!
Daha Fazla Video Göster