TOKİ sosyal konut kampanyasına e-Devlet'ten başvuru nasıl yapılır? Yoğunluk nedeniyle sistem kilitlendi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde tüm illeri kapsayan bir planlamaya imza atıldı. İstanbul'dan Kars'a, Hatay'dan Sinop'a kadar tüm illerde konut yapılacak. Sosyal konut projesinde başvurular bugün başladı. Vatandaş, e-Devlet veya Ziraat ve Halkbank şubelerinden başvuru yapabilecek. Konut/arsa için 500 TL, işyeri için 2 bin TL başvuru bedeli ödenecek. Peşinatlar ise kuradan sonra. Peki e-Devlet'ten başvuru nasıl yapılacak? A Haber muhabiri Pınar Özenç detayları aktardı.

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