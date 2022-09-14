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TOKİ sosyal konut kampanyasına e-Devlet'ten başvuru nasıl yapılır? Yoğunluk nedeniyle sistem kilitlendi

A Haber
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Giriş: 14.09.2022 11:36
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde tüm illeri kapsayan bir planlamaya imza atıldı. İstanbul'dan Kars'a, Hatay'dan Sinop'a kadar tüm illerde konut yapılacak. Sosyal konut projesinde başvurular bugün başladı. Vatandaş, e-Devlet veya Ziraat ve Halkbank şubelerinden başvuru yapabilecek. Konut/arsa için 500 TL, işyeri için 2 bin TL başvuru bedeli ödenecek. Peşinatlar ise kuradan sonra. Peki e-Devlet'ten başvuru nasıl yapılacak? A Haber muhabiri Pınar Özenç detayları aktardı.
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