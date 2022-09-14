A Haber muhabiri tek tek gösterdi! TOKİ başvuruları nasıl yapılacak?
Türkiye’de milyonlarca kişiyi ilgilendiren Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ’den sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. İlk evim ilk iş yerim projesine başvurular başladı. Bankalarda yoğunluk var mı? Başvurular nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım sona erdi. Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde dev projenin tanıtım törenine katıldı ve projenin detaylarını açıkladı.
Başkan Erdoğan, "Başvurular başlıyor. Ekim ayı sonuna kadar sürecek. Azami iki yıl içinde bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz'' açıklamasında bulundu. Öte yandan Başkan Erdoğan, "Vatandaşlarımız 608 bin liralık 2+1 liralık konutlara aylık 2280 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile sahip olacak. 850 bin liralık 3+1 konutlar ise aylık 3187 lira ve 240 ay vade ile satılacak." dedi.
Peki konut projesinde başvurular nasıl yapılacak, şartlar neler? Konut projesinde başvurular nasıl yapılacak, şartlar neler?
İşte A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu'nun aktardıkları:
"Bankadan başvuru formunu aldık ve bunun üzerinden aktarmaya çalışacağız. Bununla ilgili alt yapı çalışmaları uzun süredir devam etmekteydi. "250 bin Sosyal Konut Projesi Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesi" formu hazırlanmış durumda.
Vatandaşlar bankaya geldiğinde bu formu dolduruyor. Formda başvuru yapacaklar için bir alan açılmış durumda. Şehit Aileleri ile Harp ve Vazife Malülleri, Emekli, Engelli ve Gençler için burada seçenek imkanı var. Form eksiksiz şekilde dolduruluyor.
Burada başvuru yapılacak il, ilçe ve mahallenin nerede olduğu oluşturulan form üzerinde yer alıyor. Bu noktadan sonra formun arka sayfasında yer alan bilgileri yani isim soy isim ve iletişim bilgilerini yazıyorsunuz.
Bunun yanında 500 liralık bir başvuru ücreti var. Halkbank ve Ziraat bankalarına giderek bu işlemi yapabiliyorsunuz. Yapılması gereken sadece 2 sayfadan oluşan formu doldurmak. İlk etapta 250 bin konut projesi 5 yıl içinde 500 bin konut projesi var şu anda.
Gençler ve diğer kategoride olanlar sadece kimlikle başvuru yapabilecek ancak Şehit Aileleri ile Harp ve Vazife Malülleri için "Hak Sahipliği Belgesi" var. Bu belgeyi alarak SGK'dan alarak bankalara gidecekler. Engelliler içinde bu geçerli.
Emekliler içinde emekli olduklarını belgeleyen belgeler ile birlikte buraya gelecekler. Bunun yanında kimlikleri de olacak."
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