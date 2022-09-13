13 Eylül 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri TOKİ 250.000 sosyal konut projesine kimler nasıl başvurabilecek? İşte TOKİ e-Devlet üzerinden başvuru yöntemi ne? Hangi iller listede?

TOKİ 250.000 sosyal konut projesine kimler nasıl başvurabilecek? İşte TOKİ e-Devlet üzerinden başvuru yöntemi ne? Hangi iller listede?

Son dakika TOKİ haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvurular yarın (14 Eylül 2022 Çarşamba) günü resmen başlıyor. Proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankası yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim arasında kabul edilecek, e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek. Peki, TOKİ'nin bu dev projesine kimler nasıl başvurabilecek? Gerekli şartlar neler? Kim nasıl yararlanacak? TOKİ projesi hangi illerde ve hangi bölgelerde geçerli olacak? ? Genç" kategorisinde yaş sınırı ne? Bir evde birden fazla ikamet edenler kaç başvuru yapabilecek? Ödemeler nasıl ve ne kadar olacak? İŞTE TOKİ'nin 250.000 konut projesinin tüm ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 13.09.2022 18:51 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022 19:14
  • 1
  • 41
TOKİ 250.000 sosyal konut projesine kimler nasıl başvurabilecek? İşte TOKİ e-Devlet üzerinden başvuru yöntemi ne? Hangi iller listede?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) internet sayfasından alınan bilgilere ışığında; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı ve adı "İlk Evim, İlk İş Yerim" olarak belirlenen kampanyaya başvurular, proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankasının yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 41
TOKİ 250.000 sosyal konut projesine kimler nasıl başvurabilecek? İşte TOKİ e-Devlet üzerinden başvuru yöntemi ne? Hangi iller listede?

Bankalar aracılığıyla yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edilecek. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.

  • 3
  • 41
TOKİ 250.000 sosyal konut projesine kimler nasıl başvurabilecek? İşte TOKİ e-Devlet üzerinden başvuru yöntemi ne? Hangi iller listede?

Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra "konut belirleme kurası" ile belirlenecek ve başvuru bedeli 500 lira olacak.

  • 4
  • 41
TOKİ 250.000 sosyal konut projesine kimler nasıl başvurabilecek? İşte TOKİ e-Devlet üzerinden başvuru yöntemi ne? Hangi iller listede?

Başvurular "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri", "En az yüzde 40 engelli vatandaşlar", "emekliler", "18-30 yaş arasındaki gençler" ve "Diğer alıcı adayları" olmaz üzere 5 kategoride kabul edilecek. Yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde başvuru sahiplerine bilgi verilecek.

  • 5
  • 41
TOKİ 250.000 sosyal konut projesine kimler nasıl başvurabilecek? İşte TOKİ e-Devlet üzerinden başvuru yöntemi ne? Hangi iller listede?

Başvurusu toplanacak konutların, adet, brüt metrekare, net metrekare ve şerefiyeli satış fiyatları, ihalesi yapıldıktan sonra belirlenecek. Konutların satışı, yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibarıyla başlayacak şekilde yapılacak.

Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitleri her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacak.