TOKİ 250.000 sosyal konut projesine kimler nasıl başvurabilecek? İşte TOKİ e-Devlet üzerinden başvuru yöntemi ne? Hangi iller listede?

Son dakika TOKİ haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvurular yarın (14 Eylül 2022 Çarşamba) günü resmen başlıyor. Proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankası yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim arasında kabul edilecek, e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek. Peki, TOKİ'nin bu dev projesine kimler nasıl başvurabilecek? Gerekli şartlar neler? Kim nasıl yararlanacak? TOKİ projesi hangi illerde ve hangi bölgelerde geçerli olacak? ? Genç" kategorisinde yaş sınırı ne? Bir evde birden fazla ikamet edenler kaç başvuru yapabilecek? Ödemeler nasıl ve ne kadar olacak? İŞTE TOKİ'nin 250.000 konut projesinin tüm ayrıntıları...