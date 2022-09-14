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Haberler Galeri 2280 TL, 3187 TL taksitle ev sahibi olma fırsatı! TOKİ'de yol haritası belli oldu | Sosyal konutta merak edilenler

2280 TL, 3187 TL taksitle ev sahibi olma fırsatı! TOKİ'de yol haritası belli oldu | Sosyal konutta merak edilenler

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde tüm illeri kapsayan bir planlamaya imza atıldı. İstanbul'dan Kars'a, Hatay'dan Sinop'a kadar tüm illerde konut yapılacak. Sosyal konut projesinde başvurular bugün başlıyor. Vatandaş, e-devlet veya Ziraat ve Halkbank şubelerinden başvuru yapabilecek. Konut/arsa için 500 TL, işyeri için 2 bin TL başvuru bedeli ödenecek. Peşinatlar ise kuradan sonra. Peki, TOKİ Sosyal Konut Projesi hangi illerde ne kadar yapılacak? İstanbul'da hangi ilçelerde yapılacak? TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?

Sabah
Giriş Tarihi: 14.09.2022 06:56 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 06:56
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2280 TL, 3187 TL taksitle ev sahibi olma fırsatı! TOKİ’de yol haritası belli oldu | Sosyal konutta merak edilenler

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları açıklanan dev konut, arsa ve işyeri kampanyasında başvurular bugün başlıyor. Başvuru süresi ekim ayı sonuna kadar sürecek. 5 yılda toplam 500 bin konut yapılması hedefleniyor.

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2280 TL, 3187 TL taksitle ev sahibi olma fırsatı! TOKİ’de yol haritası belli oldu | Sosyal konutta merak edilenler

BAŞVURU BEDELİ DÜŞÜRÜLDÜ
Sosyal konut geliştirme tarihinde ilk defa gençlere ayrı kontenjan uygulanacak dev projede ayrıca emekliler, şehit yakınları/gaziler ve engelliler için de kontenjan ayrımı devam edecek. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla daha çok dar gelirli vatandaşın projeden yararlanması için sosyal konutta başvuru bedeli 1.000 liradan 500 TL'ye indirildi.

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2280 TL, 3187 TL taksitle ev sahibi olma fırsatı! TOKİ’de yol haritası belli oldu | Sosyal konutta merak edilenler

NASIL BAŞVURU YAPACAĞIM?
Vatandaş gerekli şartlara sahip olup, olmadığını kontrol edecek. (Aksi durumda başvurusu geçersiz sayılacak) Başvuru yapacağı ildeki projedeki konut tipini belirleyecek. Daha sonra e-devlet üzerinden ya da Halkbank ve Ziraat Bankası'na başvuru yapacak.
Vatandaş, e-devlet sitesine girdiğinde karşısına çıkan sekmeye TOKİ konut ve işyeri başvurusu yazdığı takdirde çıkan ekranda istenilen bilgileri dolduracak, başvuru bedelini de yine aynı ekran üzerinden kredi kartı bilgilerini girerek 500 lira olan başvuru bedelini ödeyerek, süreci tamamlamış olacak.

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2280 TL, 3187 TL taksitle ev sahibi olma fırsatı! TOKİ’de yol haritası belli oldu | Sosyal konutta merak edilenler

E-devlet dışında bankalara da başvuru yapılabilecek. TOKİ'nin internet sitesinde açıklanan listedeki illerde bulunan banka şubelerine başvurulacak. Belirlenen 1.5 aylık süre zarfında başvurusunu tamamlamış vatandaş, kura çekilişi tarihini bekleyecek. 81 ilde yapılacak dev konut projesinin kura çekiliş tarihleri TOKİ'nin internet sitesi üzerinden duyurulacak. Kura çekilişine katılıp hak sahibi olan vatandaşın ödeme planı ise bu tarihten sonra netleşecek.

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2280 TL, 3187 TL taksitle ev sahibi olma fırsatı! TOKİ’de yol haritası belli oldu | Sosyal konutta merak edilenler

PEŞİNAT KURADAN SONRA
2+1 dairelerin fiyatı 608 bin TL, 3+1 dairelerin fiyatı 850 bin TL olarak belirlendi. Belirlenen toplam bedelin yüzde 10'u yerler tahsis edilip, kuralar çekildikten sonra peşin olarak ödenecek. 2+1 konutlar için aylık 2.280 TL, 3+1 konutlar için ise 3.187 TL olan taksit ödemeleri sözleşme imzalanınca başlayacak.