2280 TL, 3187 TL taksitle ev sahibi olma fırsatı! TOKİ'de yol haritası belli oldu | Sosyal konutta merak edilenler

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde tüm illeri kapsayan bir planlamaya imza atıldı. İstanbul'dan Kars'a, Hatay'dan Sinop'a kadar tüm illerde konut yapılacak. Sosyal konut projesinde başvurular bugün başlıyor. Vatandaş, e-devlet veya Ziraat ve Halkbank şubelerinden başvuru yapabilecek. Konut/arsa için 500 TL, işyeri için 2 bin TL başvuru bedeli ödenecek. Peşinatlar ise kuradan sonra. Peki, TOKİ Sosyal Konut Projesi hangi illerde ne kadar yapılacak? İstanbul'da hangi ilçelerde yapılacak? TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?

Sabah Giriş Tarihi: 14.09.2022 06:56 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 06:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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