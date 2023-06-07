07 Haziran 2023, Çarşamba
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Tarımda yeni yol haritası hazır! Gıda fiyatları düşürülecek, tarımda gıda güvenliği ön planda
Tarımda gıda güvenliği ön planda olacak. Güvenilir gıdaya makul fiyatlarla ulaşılacak. Üreticiler güçlenirken tüketici korunacak. Tarımın kalkınması için gerekli adımlar atılacak.
TARIMDA GIDA GÜVENLİĞİ ÖN PLANDA
*GÜVENİLİR GIDAYA MAKUL FİYATLA ULAŞILACAK
*Üreticiler güçlenirken tüketici korunacak
*TARIMSAL GİRDİDE DIŞA BAĞIMLILIK AZALACAK
*ÇİFTÇİNİN REFAHINI ARTIRICI TEDBİRLER ALINACAK
*Genç girişimciler için TARGİB kurulacak.
*Ziraat mühendisleri ile gençlere bedelsiz arsa verilecek
*Aile ve Gençlik Bankası 2 yıl ödemesiz faizsiz kredi sağlayacak.
*Alım garantili sözleşmeli tarım başlayacak
*Spekülatif fiyat artışları takip edilecek
*Tarım Kredi Kooperatifleri yem ve gübre sektörüne girecek