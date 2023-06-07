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Tarımda yeni yol haritası hazır! Gıda fiyatları düşürülecek, tarımda gıda güvenliği ön planda

A Haber
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Giriş: 07.06.2023 11:21
Tarımda gıda güvenliği ön planda olacak. Güvenilir gıdaya makul fiyatlarla ulaşılacak. Üreticiler güçlenirken tüketici korunacak. Tarımın kalkınması için gerekli adımlar atılacak.

TARIMDA GIDA GÜVENLİĞİ ÖN PLANDA

*GÜVENİLİR GIDAYA MAKUL FİYATLA ULAŞILACAK

*Üreticiler güçlenirken tüketici korunacak

*TARIMSAL GİRDİDE DIŞA BAĞIMLILIK AZALACAK

*ÇİFTÇİNİN REFAHINI ARTIRICI TEDBİRLER ALINACAK

*Genç girişimciler için TARGİB kurulacak.

*Ziraat mühendisleri ile gençlere bedelsiz arsa verilecek

*Aile ve Gençlik Bankası 2 yıl ödemesiz faizsiz kredi sağlayacak.

*Alım garantili sözleşmeli tarım başlayacak

*Spekülatif fiyat artışları takip edilecek

*Tarım Kredi Kooperatifleri yem ve gübre sektörüne girecek

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