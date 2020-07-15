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Süleyman Çetinsaya: 15 Temmuz vatan sevgimizi yeniden hatırlattı

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Giriş: 15.07.2020 20:47
Güncelleme:15.07.2020 20:54
Artaş-Avrupa Konutları Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin 4. yıl dönümü nedeniyle bir video mesaj yayınladı. Çetinsaya mesajında, "15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. Bugün geriye dönüp o geceye baktığımızda milli birliğimizin ve mücadele azmimizin en taze anısını görüyorum. O gece içimizdeki inanç vatan sevgisini ve cesaretimizi yeniden hatırlattı bizlere... O gece gösterdi ki milletimizin kararlılığı ve inancı bir daha böyle hain saldırılara fırsat vermeyecektir." dedi.
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