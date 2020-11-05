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Son dakika: Fatih gemisi göreve başladı!

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Giriş: 05.11.2020 11:49
Güncelleme:05.11.2020 11:52
Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Karadeniz’in Fatih’i matkabı döndürdü. Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun." dedi. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladığını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Karadeniz'in Fatih'i matkabı döndürdü. Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

DOĞAL GAZ REZERVİ 405 MİLYAR METREKÜPE YÜKSELMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinde incelemelerde bulunmasının ardından yaptığı açıklamada, Karadeniz'deki Tuna 1 bölgesinde 85 milyar metreküp daha doğal gaz rezervi bulunduğunu, böylece bulunan doğalgaz rezervinin 320'den 405 milyar metreküpe yükseldiğini açıklamıştı.

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