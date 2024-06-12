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PTT’den emeklilere yüzde 20 indirim

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.06.2024 16:24
Emeklilere yönelik yeni adımlar atılmaya devam ediyor. PTT, emeklilere kargo indirimi başlatacak. Müjdeli haberi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu verdi.
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PTT’den emeklilere yüzde 20 indirim
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