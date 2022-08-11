Nasıl bir EYT çıkacak? Maliyeti ne? Hangi formüller konuşuluyor?

Milyonlarca kişinin gözü kulağı Emeklilikte Yaşa Takınlanlarla (EYT) ilgili çalışmada. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarını sürdürüyor. Bazı alternatif ve öneriler var. EYT'nin maliyeti ne? Sendikalar ve hükümet nasıl bir formül üzerinde birleşecek? ​Vergi Uzmanı Muhammet Bayram, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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