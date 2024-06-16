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Mardin'de bayramda hasat dron ile görüntülendi

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 16.06.2024 13:55
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir milyon dekarlık alanda Haziran ayının başında başlayan hasat sezonu bayramda da devam etti. Haziran ayının sonunda bitecek olan hasat dron ile görüntülendi.
Mardin’de bayramda hasat dron ile görüntülendi
Mardin'de bayramda hasat dron ile görüntülendi
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