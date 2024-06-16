16 Haziran 2024, Pazar
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Mardin'de bayramda hasat dron ile görüntülendi
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir milyon dekarlık alanda Haziran ayının başında başlayan hasat sezonu bayramda da devam etti. Haziran ayının sonunda bitecek olan hasat dron ile görüntülendi.