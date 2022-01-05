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Mağaza ve marketlerde yeni dönem! Bakanlık duyurdu

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Giriş: 05.01.2022 11:37
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” üzerinde yeni düzenleme yapmıştır. Düzenlemeyle zincir market ve zincir mağazalara (kasa önlerinde vatandaşın görüp kolay erişebileceği şekilde) kâğıt, file veya bez çanta ve benzeri alternatif çok kullanımlık taşıma ekipmanlarından bulundurma zorunluluğu getirilmiştir" denildi.
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