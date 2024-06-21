Londra'da yatırımcılarla buluşma! Hazine Bakanı Şimşek Avrupalı yatırımcılara Türkiye'yi anlatıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yatırımcı toplantılarına katılmak için İngiltere’de. Bakan Şimşek son olarak başkent Londra’da Deuçe Bank toplantısında yatırımcılarla bir araya geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra’dan aktardı.

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