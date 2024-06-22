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Kayıt dışılıkla mücadele paketi! Elden kira alanlara ceza kesilecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.06.2024 09:33
Meclis'te bayram tatili sonrası gündem ekonomi olacak. Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor. İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı o paketin detayları...
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