Asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislerdeki zam tahminleri

Milyonların merakla beklediği asgari ücret pazarlığı için gözler aralık ayında yapılacak görüşmelerde. Henüz işçi de, işveren de rakam telaffuz etmedi. Ancak kulislerde tahminler konuşulmaya başlandı bile. İşte o tahminler...

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