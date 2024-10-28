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Asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislerdeki zam tahminleri

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislerdeki zam tahminleri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.10.2024 09:04
Milyonların merakla beklediği asgari ücret pazarlığı için gözler aralık ayında yapılacak görüşmelerde. Henüz işçi de, işveren de rakam telaffuz etmedi. Ancak kulislerde tahminler konuşulmaya başlandı bile. İşte o tahminler...
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Asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislerdeki zam tahminleri
Asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislerdeki zam tahminleri
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