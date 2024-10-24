24 Ekim 2024, Perşembe
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Kalyoncu Üniversitesi'nde 5. Uluslararası İslami Finans Konferansı

Kalyoncu Üniversitesi'nde 5. Uluslararası İslami Finans Konferansı

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.10.2024 09:08
Gaziantep'te yurt içi ve yurt dışından 86 bilim insanının katıldığı "5. Uluslararası İslami Finans ve Ekonomi Konferansı" düzenlendi. Konferansta, İslami finans ve ekonomi konuları ele alındı.
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