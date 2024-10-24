Kalyoncu Üniversitesi'nde 5. Uluslararası İslami Finans Konferansı

Gaziantep'te yurt içi ve yurt dışından 86 bilim insanının katıldığı "5. Uluslararası İslami Finans ve Ekonomi Konferansı" düzenlendi. Konferansta, İslami finans ve ekonomi konuları ele alındı.

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