25 Ekim 2024, Cuma
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Asgari ücret ne kadar olacak? Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücretin sendikaların, işverenlerin ve hükümetin müzakereleri sonucu belirlendiğini ve şu aşamada yorum yapmasının uygun olmadığını belirtti. Ayrıca Türkiye ekonomisinde bu zamana kadar kaydedilen ilerlemeye de işaret eden Şimşek, son 12 ayda bazı alanlarda büyük ilerlemeler kaydettiklerini, bazı alanlarda hedeflerin çok ilerisinde olduklarını belirtti.