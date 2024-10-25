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Asgari ücret ne kadar olacak? Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten açıklama

Asgari ücret ne kadar olacak? Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten açıklama

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.10.2024 11:43
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücretin sendikaların, işverenlerin ve hükümetin müzakereleri sonucu belirlendiğini ve şu aşamada yorum yapmasının uygun olmadığını belirtti. Ayrıca Türkiye ekonomisinde bu zamana kadar kaydedilen ilerlemeye de işaret eden Şimşek, son 12 ayda bazı alanlarda büyük ilerlemeler kaydettiklerini, bazı alanlarda hedeflerin çok ilerisinde olduklarını belirtti.
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