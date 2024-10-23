Adana yeni petrol rezervi heyecanı! 200 metre derinlikte çalışma

Adana’nın Ceyhan ilçesinde yeni bir petrol rezervi için çalışmalar başladı. 200 metre derinlikte çalışmalar devam ediyor. Detayları bölgede bulunan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN