23 Ekim 2024, Çarşamba
A HABER VİDEO
Haberler Ekonomi Videoları
Adana yeni petrol rezervi heyecanı! 200 metre derinlikte çalışma

Adana yeni petrol rezervi heyecanı! 200 metre derinlikte çalışma

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.10.2024 11:05
Adana’nın Ceyhan ilçesinde yeni bir petrol rezervi için çalışmalar başladı. 200 metre derinlikte çalışmalar devam ediyor. Detayları bölgede bulunan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Adana yeni petrol rezervi heyecanı!
Adana yeni petrol rezervi heyecanı!
Enflasyon düzeltmesine geniş kapsamlı denetim!
Enflasyon düzeltmesine geniş kapsamlı denetim!
Sivas’ta hububat sezonu rekorla kapandı
Sivas’ta hububat sezonu rekorla kapandı
Fiş almayan ve vermeyenler dikkat!
Fiş almayan ve vermeyenler dikkat!
Merkez bankası faizi yüzde 50’de sabit tuttu!
Merkez bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu!
A Haber’den şehrin ekonomisi etkinliği!
A Haber’den şehrin ekonomisi etkinliği!
Elden kira ödeme dönemi sona erdi!
Elden kira ödeme dönemi sona erdi!
Faiz kararını A Haber’de değerlendirdiler
Faiz kararını A Haber'de değerlendirdiler
Yeni rekor denemeleri bekliyoruz
"Yeni rekor denemeleri bekliyoruz"
MB faiz kararını değiştirecek mi?
MB faiz kararını değiştirecek mi?
Asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
Asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
MB faiz kararı açıklanıyor
MB faiz kararı açıklanıyor
Daha Fazla Video Göster