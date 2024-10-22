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Enflasyon düzeltmesine geniş kapsamlı denetim!

Enflasyon düzeltmesine geniş kapsamlı denetim!

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.10.2024 09:30
Hazine ve Maliye Bakanlığı enflasyon düzeltmesine yönelik geniş kapsamlı denetim başlattı. Enflasyon düzeltmesi yapan mükelleflerin bilançoları üzerinde yapılan analizlerde riskli olduğu değerlendirilenler izaha çağrılacak izah vermeyenler ile verdikleri izahları yeterli görülmeyenler vergi incelemesine sevk edilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek; mükellefler bizim davetimizi beklemeden hatalarını düzeltirlerse herhangi bir ceza ödemeyecek açıklamasında bulundu.
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Enflasyon düzeltmesine geniş kapsamlı denetim!
Enflasyon düzeltmesine geniş kapsamlı denetim!
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