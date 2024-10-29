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7 bin lira üstü ödemeye kart şartı

7 bin lira üstü ödemeye kart şartı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.10.2024 09:52
Güncelleme:29.10.2024 09:53
Alışverişlerde yeni dönem başlıyor. Kayıt dışının önünü kesmek isteyen Maliye Bakanlığı, 7 bin lira ve üstü ödemeler için banka ya da kredi kartı ödemesi zorunluluğu getirdi. Yani artık her ödeme devletin yakın markajı altında olacak. Peki ya kredi veya banka kartı olmayanlar ne yapacak? İşte bu ve benzeri soruların cevabı ise haberimizde...
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7 bin lira üstü ödemeye kart şartı
7 bin lira üstü ödemeye kart şartı
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