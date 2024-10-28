İslam Memiş gram altın için A Haber’de rakam verdi

Yılbaşından bu yana güçlü yükselişler kaydeden altın fiyatları yatırımcısına ons bazında yüzde 30 kazandırırken, gram altın tarafında ise yüzde 52 kazandırdı. Altın fiyatları tarafındaki söz konusu yükselişlerle altına talep arttı. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Haber’de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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