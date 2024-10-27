27 Ekim 2024, Pazar
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Türkiye'nin dört bir yanında Türkiye Kart
Türkiye genelinde başlatılan Türkiye Kart projesiyle birlikte 81 ilde tek bir ulaşım kartıyla tüm toplu taşıma araçları kullanılabilecek. Proje aşamasında olan kart yıl sonuna kadar 18 ilde faal olarak kullanılabilecek. Ayrıca Türkiye Kart yıl sonuna kadar Marmaray, Başkentray ve İzban'da da kullanıma açılacak. Bugüne kadar 5 pilot ilde denenen kartı 47 bin 265 kişi alırken 118 bin 273 seyahat gerçekleştirildi.