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Gençler uzaktan çalışmak istiyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.06.2024 09:54
*Katılımcıların yüzde 78'i uzaktan çalışmak istiyor. Çalışanların yüzde 64'ü ise hibrit sistemden yana.
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Gençler uzaktan çalışmak istiyor
Gençler uzaktan çalışmak istiyor
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